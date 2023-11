Exposition de dessins 8 rue de la Chèvrerie Le Puy-en-Velay, 15 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Venez visiter l’exposition EMERGENCE de Didier CHAVE, à l’atelier du 8..

2023-11-15 fin : 2023-01-07 . .

8 rue de la Chèvrerie L’atelier du 8

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and visit Didier CHAVE’s EMERGENCE exhibition at Atelier du 8.

Visite la exposición EMERGENCE de Didier CHAVE en el Atelier du 8.

Besuchen Sie die Ausstellung EMERGENCE von Didier CHAVE im Atelier du 8.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay