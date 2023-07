Festival FlamencA – « Flamenco dans l’intimité » Récital guitare flamenca. 8, rue de la Calade Arles Catégories d’Évènement: ARLES

« Flamenco dans l'intimité » présente un récital guitare flamenca.

Artiste. Dani Barba.

2023-08-08 21:30:00 fin : 2023-08-08 22:30:00. EUR.

8, rue de la Calade Galerie Huit

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Flamenco dans l’intimité » presents a flamenco guitar recital.

Artist. Dani Barba « Flamenco dans l’intimité » presenta un recital de guitarra flamenca.

El artista. Dani Barba « Flamenco in the intimate » präsentiert einen Flamenco-Gitarrenabend.

Artiste. Dani Barba

