Vide-grenier de Villiers 8 Rue de la Caillelle Villiers, 3 septembre 2023, Villiers.

Villiers,Vienne

Vide-grenier annuel de la commune de Villiers, organisé par la mairie et les associations.

Restauration sur place..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

8 Rue de la Caillelle Stade

Villiers 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Annual garage sale in Villiers, organized by the town council and associations.

Catering on site.

Venta anual de garaje en Villiers, organizada por el ayuntamiento y asociaciones.

Restauración in situ.

Jährlicher Flohmarkt in der Gemeinde Villiers, organisiert von der Gemeindeverwaltung und den Vereinen.

Verpflegung vor Ort.

