RÉTINE ET LUMIÈRE 2023 8 RUE DE FRANCHEPRE Jœuf, 25 octobre 2023, Jœuf.

Jœuf,Meurthe-et-Moselle

Double représentation cinéma Casino (Joeuf) et espace Gérard Philippe (Jarny)

Séance de cinéma et animations pour les familles

Film L’ILE AUX CHIEN

Durée : 1h42

Déconseillé au moins de 8 ans

Discussion du film autour d’un goûter

Animation d’éducation à l’image

Découvrir les coulisses du cinéma. Tout public

Mercredi 2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 18:00:00. .

8 RUE DE FRANCHEPRE

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Double bill at the Casino (Joeuf) and Espace Gérard Philippe (Jarny)

Film show and entertainment for families

Film L’ILE AUX CHIEN

Running time: 1 hour 42 minutes

Not recommended for children under 8

Discussion of the film over a snack

Image education activities

Discover behind-the-scenes cinema

Programa doble en el Casino (Joeuf) y en el Espace Gérard Philippe (Jarny)

Espectáculo de cine y animación para familias

Película L’ILE AUX CHIEN

Duración: 1 hora 42 minutos

No recomendada para menores de 8 años

Debate sobre la película con un aperitivo

Actividades de educación sobre la imagen

Entre bastidores del cine

Doppelvorstellung Kino Casino (Joeuf) und Espace Gérard Philippe (Jarny)

Filmvorführung und Animationen für Familien

Film L’ILE AUX CHIEN (Die Insel der Hunde)

Dauer: 1 Stunde 42 Minuten

Abgeraten für Kinder unter 8 Jahren

Diskussion des Films bei einem Imbiss

Animation zur Bilderziehung

Hinter den Kulissen des Kinos entdecken

Mise à jour le 2023-10-16 par MILTOL