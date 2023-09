BAL FOLK 8 rue de Champagne Freyming-Merlebach, 24 septembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Les Quetschekaschde et le duo Erledanz vous invitent à un bal folk. Café-gâteaux. Entrée au chapeau.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 14:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

8 rue de Champagne espace Wiselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



The Quetschekaschde and the Erledanz duo invite you to a folk ball. Coffee and cake. Hat admission.

La Quetschekaschde y el dúo Erledanz te invitan a un baile folclórico. Café y tarta. Entrada con sombrero.

Die Quetschekaschde und das Duo Erledanz laden Sie zu einem Folk-Ball ein. Kaffee und Kuchen. Eintritt mit Hut.

