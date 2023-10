LES NOCTURNES DE LA TRANCHÉE DE CHATTANCOURT 8 Rue de Baley Chattancourt, 10 novembre 2023, Chattancourt.

Chattancourt,Meuse

Le vendredi 10 novembre et le samedi 11 novembre 2023, le musée de la Tranchée de Chattancourt organise : Les Nocturnes de la Tranchée de Chattancourt.

Un parcours, qui permets aux visiteurs d’arpenter la Tranchée de Chattancourt de nuit avec un éclairage à la bougie tout au long du cheminement. Par la même occasion une reconstitution historique est organisée, donnant ainsi un caractère d’histoire vivante à ce musée.

Horaire : vendredi 10 novembre : 14h – 20h (non stop)

Samedi 11 novembre : 10h – 20h (non stop). Tout public

Vendredi 2023-11-10 14:00:00 fin : 2023-11-10 20:00:00. 4 EUR.

8 Rue de Baley

Chattancourt 55100 Meuse Grand Est



On Friday November 10 and Saturday November 11, 2023, the Musée de la Tranchée de Chattancourt organizes: Les Nocturnes de la Tranchée de Chattancourt.

A trail that allows visitors to explore the Tranchée de Chattancourt by night, with candlelight lighting all along the way. At the same time, a historical re-enactment is organized, bringing the museum to life.

Schedule: Friday November 10: 2pm – 8pm (non-stop)

Saturday November 11: 10am – 8pm (non-stop)

El viernes 10 de noviembre y el sábado 11 de noviembre de 2023, el Museo de la Trinchera de Chattancourt organiza Les Nocturnes de la Tranchée de Chattancourt.

Los visitantes podrán recorrer la Trinchera de Chattancourt de noche, a la luz de las velas. Al mismo tiempo, se organiza una recreación histórica que da al museo un aire de historia viva.

Horario de apertura: Viernes 10 de noviembre: de 14:00 a 20:00 horas (ininterrumpidamente)

Sábado 11 de noviembre: de 10.00 a 20.00 horas (ininterrumpido)

Am Freitag, dem 10. November, und Samstag, dem 11. November 2023, veranstaltet das Museum des Schützengrabens von Chattancourt folgende Veranstaltung: Les Nocturnes de la Tranchée de Chattancourt (Nachtwanderung durch den Schützengraben von Chattancourt).

Ein Rundgang, der es den Besuchern ermöglicht, den Schützengraben von Chattancourt bei Nacht zu durchwandern, mit Kerzenbeleuchtung entlang des Weges. Gleichzeitig wird eine historische Rekonstruktion organisiert, die dem Museum den Charakter einer lebendigen Geschichte verleiht.

Öffnungszeiten: Freitag, 10. November: 14 – 20 Uhr (durchgehend)

Samstag, 11. November: 10:00 – 20:00 Uhr (nonstop)

Mise à jour le 2023-10-27 par OT GRAND VERDUN