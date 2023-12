Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Brive 8 Rue Charles de Lasteyrie Brive-la-Gaillarde, 4 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Après les Noëls d’Europe l’an dernier, l’Ensemble Vocal de Brive vous propose un Noël à Rome et à Venise ainsi que des chants traditionnels pour son concert du vendredi 22 décembre 2023 en l’église St Sernin de Brive.

Nous vous attendons nombreux pour partager une belle soirée dans l’esprit de Noël.

A 20h30..

8 Rue Charles de Lasteyrie

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



After last year’s Christmas in Europe, the Ensemble Vocal de Brive is offering a Christmas in Rome and Venice, as well as traditional carols, for its concert on Friday December 22, 2023 in Brive’s St Sernin church.

We look forward to seeing you there to share a wonderful evening in the spirit of Christmas.

At 8:30pm.

Tras la Navidad en Europa del año pasado, el Ensemble Vocal de Brive le trae la Navidad en Roma y Venecia, así como villancicos tradicionales, para su concierto del viernes 22 de diciembre de 2023 en la iglesia de St Sernin de Brive.

Esperamos verle allí para compartir una velada maravillosa en el espíritu de la Navidad.

A las 20.30 h.

Nach den europäischen Weihnachten im letzten Jahr schlägt Ihnen das Ensemble Vocal de Brive für sein Konzert am Freitag, den 22. Dezember 2023 in der Kirche St Sernin in Brive ein Weihnachtsfest in Rom und Venedig sowie traditionelle Lieder vor.

Wir erwarten Sie zahlreich, um einen schönen Abend im Geiste der Weihnacht zu teilen.

Um 20.30 Uhr

