Petits crimes conjugaux (Théâtre) à l'Ebénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande, 9 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Petits crimes conjugaux (Théâtre) d’Eric Emmanuel Schmitt.

Gilles revient chez lui au bras de sa femme, Lisa, après un mystérieux accident qui l’a rendu amnésique.

Il apprend, au fil de leur discussion, l’homme qu’il est, l’homme qu’il était à travers les mots et les yeux de sa femme…

Est-il bel et bien l’homme que Lisa lui décrit ? Est-elle bel et bien celle qu’elle tente de paraître maintenant face à lui ?.

8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Petits crimes conjugaux (Theater) by Eric Emmanuel Schmitt.

Gilles returns home on the arm of his wife, Lisa, after a mysterious accident has left him with amnesia.

In the course of their conversation, he learns about the man he is, the man he used to be, through the words and eyes of his wife…

Is he really the man Lisa describes? Is she really who she is trying to appear to him now?

Petits crimes conjugaux (Teatro) de Eric Emmanuel Schmitt.

Gilles vuelve a casa del brazo de su mujer, Lisa, tras un misterioso accidente que le ha dejado amnésico.

En el curso de su conversación, aprende sobre el hombre que es, el hombre que solía ser, a través de las palabras y los ojos de su esposa…

¿Es realmente el hombre que Lisa le describe? ¿Es ella realmente quien intenta aparentarle ahora?

Petits crimes conjugaux (Theater) von Eric Emmanuel Schmitt.

Gilles kehrt am Arm seiner Frau Lisa nach einem mysteriösen Unfall, bei dem er an Amnesie erkrankt ist, nach Hause zurück.

Während ihres Gesprächs erfährt er durch die Worte und Augen seiner Frau, was für ein Mensch er ist und was für ein Mensch er war…

Ist er wirklich der Mann, den Lisa ihm beschreibt? Ist sie wirklich die, die sie jetzt vor ihm zu sein versucht?

