Stages de Théâtre pour adultes et jeunes 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande, 19 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Stages de théâtre pour adultes et jeunes à partir de 16 ans le dimanche 19 Novembre de 9h à 18h à partir de 16 ans (débutants et confirmés).

Avec Mathilde Maumont (Compagnie Imagine) : CORPS et VOIX

« …Lâcher prise et ne plus se soucier du regard de l’autre, prendre confiance et s’amuser en complicité avec le groupe pour découvrir ses propres capacités et se surprendre…chacun pourra amener un texte ou une chanson qu’il a envie de partager avec les autres… ».

Apporter son repas de midi.

Places limitées à 8 pour chaque stage..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

8 rue Chanzy Salle de l’Ébénisterie

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Theater courses for adults and young people aged 16 and over on Sunday November 19 from 9am to 6pm (beginners and advanced).

With Mathilde Maumont (Compagnie Imagine): BODY and VOICE

« …Let go and stop worrying about other people’s looks, gain confidence and have fun in complicity with the group to discover your own abilities and surprise yourself… Everyone can bring a text or a song they want to share with others… ».

Bring your own lunch.

Places limited to 8 for each workshop.

Cursos de teatro para adultos y jóvenes a partir de 16 años el domingo 19 de noviembre de 9:00 a 18:00 (principiantes y avanzados).

Con Mathilde Maumont (Compagnie Imagine): CUERPO y VOZ

« Dejarse llevar y no preocuparse por la mirada de los demás, ganar confianza y divertirse con el grupo, descubrir las propias capacidades y sorprenderse… Cada uno puede traer un texto o una canción que quiera compartir con los demás… ».

Traiga su propio almuerzo.

Plazas limitadas a 8 por curso.

Theaterkurse für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren am Sonntag, den 19. November von 9 bis 18 Uhr ab 16 Jahren (Anfänger und Fortgeschrittene).

Mit Mathilde Maumont (Compagnie Imagine): KÖRPER und STIMME

« …Loslassen und sich nicht mehr um den Blick des anderen kümmern, Vertrauen fassen und sich in Komplizenschaft mit der Gruppe amüsieren, um seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken und sich selbst zu überraschen…Jeder kann einen Text oder ein Lied mitbringen, das er mit den anderen teilen möchte… ».

Bitte bringen Sie Ihr Mittagessen mit.

Begrenzte Anzahl von 8 Plätzen für jeden Workshop.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays Foyen