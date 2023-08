BAZ soft rock français Nouvel album! à l’Ebénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande, 17 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande

L’univers musical est r a f r a î c h i s s a n t , mélancolique parfois, mais surtout puissant et envoûtant.

Transparaissent dans les textes, les sensibilités de nos sociétés modernes, les travers qui nous habitent, les espoirs qui nous animent.

Faites un voyage folk rock en découvrant ou redécouvrant les chansons de BÅZ ré-arrangées pour l’occasion de ce duo explosif ainsi que des covers choisies..

8 rue Chanzy

Gironde Nouvelle-Aquitaine



The musical universe is r a f r a î c h i s s a n t , melancholy at times, but above all powerful and spellbinding.

The lyrics reveal the sensitivities of our modern societies, the shortcomings we live with, the hopes that drive us.

Take a folk-rock journey as you discover or rediscover the songs of BÅZ, rearranged for the occasion by this explosive duo, as well as selected covers.

El universo musical es r a f r a î c h i s s a n t e , melancólico a veces, pero sobre todo poderoso y hechizante.

Las letras revelan las sensibilidades de nuestras sociedades modernas, los defectos que nos aquejan y las esperanzas que nos impulsan.

Emprenda un viaje folk-rock y descubra o redescubra las canciones de BÅZ, reordenadas para la ocasión por este dúo explosivo, así como una selección de versiones.

Die musikalische Welt ist r a f r a î c h i s s e n t , manchmal melancholisch, aber vor allem kraftvoll und betörend.

In den Texten spiegeln sich die Empfindlichkeiten unserer modernen Gesellschaft wider, die Probleme, die wir haben, und die Hoffnungen, die uns antreiben.

Gehen Sie auf eine Folk-Rock-Reise und entdecken Sie die Songs von BÅZ, die für die Gelegenheit dieses explosiven Duos neu arrangiert wurden, sowie ausgewählte Coverversionen.

