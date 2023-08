Maintenant = Poésie à l’Ebénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande, 4 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Maintenant = Poésie chanson.

Emmanuel Commenges – Nouvel album!

Croquer des visages, des corps et des figures et voir ce qu’ils nous disent de notre époque. Epouser des regards particuliers pour souligner d’où chacun parle.

Recueillir des langages propres à chacun pour inventer de nouvelles langues.

S’immerger au milieu d’êtres humains de tous les âges pour en saisir le singulier comme l’universel. Extraire de chaque rencontre le tendre et le sévère.

Mélanger les couleurs et transformer chaque personne en personnage. Malaxer, déformer, et recréer enfin, au fil du chemin, une galerie de portraits chantés..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sketch faces, bodies and figures and see what they tell us about our times. Embracing particular points of view to highlight where each one speaks from.

Gather their own languages to invent new ones.

Immerse ourselves in human beings of all ages to grasp the singular as well as the universal. Extract from each encounter the tender and the severe.

Mix colors and transform each person into a character. Mixing, distorting, and finally recreating, along the way, a gallery of sung portraits.

Dibujar rostros, cuerpos y figuras y ver qué nos dicen de nuestro tiempo. Adoptar puntos de vista particulares para poner de relieve desde dónde habla cada persona.

Recoger el lenguaje propio de cada persona para inventar nuevos lenguajes.

Sumergirnos en seres humanos de todas las edades para captar lo singular y lo universal. Extraer de cada encuentro lo tierno y lo duro.

Mezclar colores y transformar a cada persona en un personaje. Mezclando, distorsionando y finalmente recreando, a lo largo del camino, una galería de retratos cantados.

Gesichter, Körper und Figuren skizzieren und sehen, was sie uns über unsere Zeit erzählen. Sich auf bestimmte Blicke einlassen, um zu betonen, woher jeder spricht.

Die Sprache jedes Einzelnen sammeln, um neue Sprachen zu erfinden.

In die Mitte von Menschen aller Altersgruppen eintauchen, um das Einzigartige und das Universelle zu erfassen. Aus jeder Begegnung das Zarte und das Strenge herausziehen.

Farben mischen und jede Person in eine Figur verwandeln. Kneten, verformen und schließlich auf dem Weg eine Galerie gesungener Porträts erschaffen.

