Gare aux loups à l’Ebénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande, 28 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Une conteuse à la fois captivante et inquiétante, des récits tournant principalement autour de la figure mystérieuse du Loupgarou…

Laissez-vous embarquer à vos risques et périls au coeur du bois d’où l’on ne revient pas toujours.

Avec Charline Vallecillo – Mise en scène Guillaume Corbeau

Ce spectacle est soutenu par la MSA. Les places pour les enfants de moins de 12 ans peuvent être financées sur simple demande.

Samedi 28 octobre à 17 h et 21 h.

Jeune public à partir de 8 ans..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A storyteller both captivating and disquieting, with tales revolving mainly around the mysterious figure of Loupgarou?

Let yourself be carried off at your own risk into the heart of the woods from which one does not always return.

With Charline Vallecillo – Directed by Guillaume Corbeau

This show is supported by the MSA. Tickets for children under 12 can be financed on request.

Saturday, October 28 at 5 p.m. and 9 p.m.

Young audience from 8 years.

Narradora cautivadora e inquietante, sus cuentos giran principalmente en torno a la misteriosa figura del Loupgarou?

Déjese llevar por su cuenta y riesgo al corazón de un bosque del que no siempre se regresa.

Con Charline Vallecillo – Dirigido por Guillaume Corbeau

Este espectáculo cuenta con el apoyo de la MSA. Las entradas para menores de 12 años pueden financiarse previa petición.

Sábado 28 de octubre a las 17.00 y a las 21.00 h.

Público infantil a partir de 8 años.

Eine fesselnde und zugleich unheimliche Erzählerin, Geschichten, die sich hauptsächlich um die geheimnisvolle Figur des Loupgarou drehen?

Lassen Sie sich auf eigene Gefahr in den Wald entführen, aus dem man nicht immer zurückkehrt.

Mit Charline Vallecillo – Inszenierung Guillaume Corbeau

Diese Aufführung wird von der MSA unterstützt. Plätze für Kinder unter 12 Jahren können auf Anfrage finanziert werden.

Samstag, 28. Oktober um 17 Uhr und 21 Uhr.

Junges Publikum ab 8 Jahren.

