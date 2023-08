Improvisation Story à l’Ebénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande, 14 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

A partir de plusieurs improvisations jouées par des comédiens et des comédiennes, un Maître d’écriture sélectionne plusieurs éléments de ces improvisations pour écrire en direct une pièce de théâtre qui sera jouée ensuite (dialogues improvisés)..

2023-10-14 fin : 2023-10-14

8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Based on several improvisations performed by actors and actresses, a Writing Master selects several elements from these improvisations to write a live play that will then be performed (improvised dialogues).

A partir de varias improvisaciones realizadas por actores y actrices, un maestro de escritura selecciona varios elementos de estas improvisaciones para escribir una obra de teatro en directo que luego se representará (diálogos improvisados).

Ausgehend von mehreren Improvisationen, die von Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt werden, wählt ein Schreibmeister mehrere Elemente aus diesen Improvisationen aus, um live ein Theaterstück zu schreiben, das anschließend aufgeführt wird (improvisierte Dialoge).

Mise à jour le 2023-08-26 par OT du Pays Foyen