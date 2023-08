Lecture poésie avec Gérard Scripiec à l’Ebénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande, 22 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Les éditions de l’Entrevers initient un cycle de lectures publiques en pays Foyen, en invitant le poète Gérard Scripiec. Chercheur insatiable du souffle de la poésie et de ce qui serait au-delà,

Gérard Scripiec nous offre de splendides pages d’une langue simple et voluptueuse, des paroles vibrantes et généreuses.

Une recherche de sincérité dans une nature toujours prête à nous sauver d’un « réel ruiné ».

Une voix résistante, comme ces lauzes de l’Ardèche qui nous l’ont amenée..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les éditions de l’Entrevers are launching a series of public readings in the Foyen region, with guest poet Gérard Scripiec. An insatiable seeker of the breath of poetry and of what lies beyond it,

Gérard Scripiec offers us splendid pages of simple, voluptuous language and vibrant, generous lyrics.

A search for sincerity in a nature always ready to save us from a « ruined reality ».

A resilient voice, like the Ardèche slate that brought it to us.

Les éditions de l’Entrevers lanzan una serie de lecturas públicas en la región de Foyen, con el poeta invitado Gérard Scripiec. Buscador insaciable del aliento de la poesía y de lo que hay más allá,

Gérard Scripiec nos ofrece espléndidas páginas de lenguaje sencillo y voluptuoso y de palabras vibrantes y generosas.

Una búsqueda de sinceridad en una naturaleza siempre dispuesta a salvarnos de una « realidad arruinada ».

Una voz resistente, como la pizarra de Ardèche que nos la trajo.

Die Editions de l’Entrevers initiieren eine Reihe öffentlicher Lesungen im Pays Foyen und laden dazu den Dichter Gérard Scripiec ein. Er ist ein unersättlicher Sucher nach dem Atem der Poesie und nach dem, was jenseits davon liegt,

Gérard Scripiec schenkt uns herrliche Seiten in einer einfachen und sinnlichen Sprache, vibrierende und großzügige Worte.

Eine Suche nach Aufrichtigkeit in einer Natur, die immer bereit ist, uns vor einer « ruinierten Realität » zu retten.

Eine widerstandsfähige Stimme, wie die Schiefersteine der Ardèche, die sie zu uns gebracht haben.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT du Pays Foyen