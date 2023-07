Stage Théâtre 8, rue Chanzy, 33220 Sainte Foy la Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’Évènement: Gironde

Stage Théâtre
5 août – 17 septembre
8, rue Chanzy, 33220 Sainte Foy la Grande
Gratuit
Stage d'initiation au théâtre
Sainte-Foy-la-Grande
33220 Gironde
Nouvelle-Aquitaine
06 08 81 96 46
http://clubagalliao-lebenisterie.jimdofree.com
Stage Théâtre
Parkings à proximité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T09:00:00+02:00 – 2023-08-05T17:00:00+02:00

© « Club Agalliao »
Détails
Catégories d'Évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande
Lieu
8, rue Chanzy, 33220 Sainte Foy la Grande
Ville
Sainte-Foy-la-Grande
Departement
Gironde

