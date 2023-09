L’Hectare – Voyage au bout de l’ennui à Vendôme 8 Rue César de Vendôme Vendôme, 26 mars 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Ce voyage dansé, profondément joyeux, vous invite à vous replonger dans ces moments d’ennui qui ont forgé votre imaginaire d’enfant..

Mardi 2024-03-26 19:00:00 fin : 2024-03-26 19:45:00. 7 EUR.

8 Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



This deeply joyful dance journey invites you to immerse yourself in the moments of boredom that shaped your childhood imagination.

Este viaje de danza profundamente alegre te invita a retroceder a esos momentos de aburrimiento que dieron forma a la imaginación de tu infancia.

Diese zutiefst fröhliche Tanzreise lädt Sie dazu ein, sich in die Momente der Langeweile zurückzuversetzen, die Ihre kindliche Vorstellungskraft geprägt haben.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de Vendome – Territoires Vendomois