L’Hectare – 8 femmes à Vendôme 8 Rue César de Vendôme Vendôme, 1 février 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Si l’on connaît Clara Schumann, on oublie trop souvent que pour continuer d’être jouée après son mariage, elle dut éditer ses compositions sous le nom de son mari Robert..

Jeudi 2024-02-01 20:30:00 fin : 2024-02-01 22:00:00. 20 EUR.

8 Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Clara Schumann is well known, but it is all too often forgotten that, in order to continue being performed after her marriage, she had to publish her compositions under her husband Robert?s name.

Clara Schumann es bien conocida, pero a menudo se olvida que, para seguir siendo interpretada tras su matrimonio, tuvo que publicar sus composiciones bajo el nombre de su marido Robert.

Wer Clara Schumann kennt, vergisst oft, dass sie ihre Kompositionen unter dem Namen ihres Mannes Robert veröffentlichen musste, um nach ihrer Heirat weiterhin gespielt zu werden.

