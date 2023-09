Le Cabaret des Métamorphoses à Vendôme 8 Rue César de Vendôme Vendôme, 20 septembre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Dans le cadre du projet LIFE « Osons la transition ! » le Pays Vendômois a le plaisir de vous inviter au spectacle « Le cabaret des métamorphoses »..

Mercredi 2023-09-20 20:30:00 fin : 2023-09-20 . EUR.

8 Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



As part of the LIFE project « Osons la transition! », Pays Vendômois is pleased to invite you to the show « Le cabaret des métamorphoses ».

En el marco del proyecto LIFE « Osons la transition », Pays Vendômois tiene el placer de invitarle al espectáculo « Le cabaret des métamorphoses ».

Im Rahmen des LIFE-Projekts « Osons la transition! » freut sich das Pays Vendômois, Sie zu der Aufführung « Le cabaret des métamorphoses » (Das Kabarett der Metamorphosen) einzuladen.

