CONFÉRENCE « ODE À LA NUIT » 8 Rue Carnot Sablé-sur-Sarthe, 25 novembre 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Conférence- débat sur le thème « L’ode à la nuit dans la peinture moderne et contemporaine » donnée par Alain Cophignon à la Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Lecture-debate on « Ode to night in modern and contemporary painting » by Alain Cophignon at Micro-Folie, Sablé-sur-Sarthe

Conferencia y debate sobre el tema « Una oda a la noche en la pintura moderna y contemporánea » impartida por Alain Cophignon en la Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe

Vortrag mit Diskussion zum Thema « Die Ode an die Nacht in der modernen und zeitgenössischen Malerei » von Alain Cophignon in der Micro-Folie in Sablé-sur-Sarthe

