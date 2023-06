DIFFUSION DE L’OPÉRA-COMIQUE « LE BARBIER DE SÉVILLE » À LA MICRO-FOLIE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 8 Rue Carnot Sablé-sur-Sarthe, 23 juin 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Diffusion de l’opéra-comique « Le barbier de Séville » à la Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe dans sa salle de projection..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 23:00:00. .

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Screening of the comic opera « Le barbier de Séville » at the Micro-Folie in Sablé-sur-Sarthe.

Proyección de la ópera cómica « El barbero de Sevilla » en la Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe.

Ausstrahlung der komischen Oper « Der Barbier von Sevilla » in der Micro-Folie in Sablé-sur-Sarthe in ihrem Vorführraum.

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire