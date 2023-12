Nocturne des Halles 8 rue Carnot Pau, 29 décembre 2023 19:00, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Dress code paillettes avec Mix Pauline et Stef Decomble.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 23:00:00. .

8 rue Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sequin dress code with Mix Pauline and Stef Decomble

Código de vestimenta de lentejuelas con Mix Pauline y Stef Decomble

Dresscode Glitzer mit Mix Pauline und Stef Decomble

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Pau