LECTURE THÉÂTRALE 8 rue carnot Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges LECTURE THÉÂTRALE 8 rue carnot Gérardmer, 21 octobre 2023, Gérardmer. Gérardmer,Vosges « Louise » une lecture théâtralisée imaginée par Gregory Barco.. Tout public

Samedi 2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . 25 EUR.

8 rue carnot Salle jeanne d’arc

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



« Louise », a staged reading imagined by Gregory Barco. « Louise », una lectura escenificada ideada por Gregory Barco. « Louise » eine szenische Lesung, die von Gregory Barco erdacht wurde. Mise à jour le 2023-09-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu 8 rue carnot Adresse 8 rue carnot Salle jeanne d'arc Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville 8 rue carnot Gérardmer latitude longitude 48.0709533381115;6.87544047832489

8 rue carnot Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/