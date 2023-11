Scènes Plurielles 8 rue Cardinale Aix-en-Provence, 28 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour accompagner cette fin d’année avec joie et débuter une nouvelle année chaleureuse et optimiste, la galerie a le plaisir de présenter collectivement une sélection d’œuvres des artistes de la galerie..

2023-10-28 fin : 2023-12-23 . .

8 rue Cardinale Galerie Jean-Louis Ramand

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark the end of the year with joy and usher in a warm and optimistic new year, the gallery is pleased to present a selection of works by its artists.

Para celebrar con alegría el final del año y dar paso a un nuevo año cálido y optimista, la galería se complace en presentar una selección colectiva de obras de los artistas de la galería.

Um das Jahresende mit Freude zu begleiten und ein warmes und optimistisches neues Jahr zu beginnen, freut sich die Galerie, eine Auswahl von Werken der Künstler der Galerie kollektiv zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence