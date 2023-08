Découvrez un passage secret lors d’une visite guidée 8 rue Cardinal Fleury Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève Découvrez un passage secret lors d’une visite guidée 8 rue Cardinal Fleury Lodève, 16 septembre 2023, Lodève. Découvrez un passage secret lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre 8 rue Cardinal Fleury Gratuit. Sur inscription. Quand une ruelle est privatisée et intégrée dans un hôtel particulier… Dans l’ancienne rue principale de Lodève, passez la porte du 8 rue Fleury pour découvrir des éléments d’architectures remarquables.

Une animation proposée par l’association SCRIBE. Tout public et adapté aux enfants. 8 rue Cardinal Fleury 8 rue Cardinal Fleury, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 51 06 37 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00 ©CC du Lodevois et Larzac Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu 8 rue Cardinal Fleury Adresse 8 rue Cardinal Fleury, 34700 Lodève Ville Lodève Departement Hérault Lieu Ville 8 rue Cardinal Fleury Lodève latitude longitude 43.731845;3.31993

8 rue Cardinal Fleury Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/