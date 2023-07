JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: ARCHITECTURE MÉDIÉVALE AU CENTRE-VILLE 8 Rue Cardinal de Fleury Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Quand le Moyen-Âge refait surface…La maison du 8, rue Fleury vous invite à découvrir des éléments d’architecture remarquables de l’ancienne rue principale du cœur de Lodève..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 14:00:00. .

8 Rue Cardinal de Fleury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



When the Middle Ages resurface…The house at 8, rue Fleury invites you to discover the remarkable architectural features of the former main street in the heart of Lodève.

Cuando resurge la Edad Media… La casa del número 8 de la calle Fleury le invita a descubrir las notables características arquitectónicas de la antigua calle principal, en el corazón de Lodève.

Das Haus in der Rue Fleury 8 lädt Sie dazu ein, die bemerkenswerten architektonischen Elemente der alten Hauptstraße im Herzen von Lodève zu entdecken.

