Atelier Zythologie – Arts des Accords Mets & Bières 8 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre, 21 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Initiation à la zythologie autour des accords bières et fromages/charcuterie.

Durant 2h00, vous participerez à 4 dégustations et à des jeux sensoriels et ludiques. Des anecdotes et des conseils seront distillés tout le long de l’atelier.

Au programme :

– Des explications sur les alliances bières et mets

– Des jeux ludiques et sensoriels

– 4 dégustations détaillées

– 1 carnet de route pour les apprenants

– Des goodies AOP (recettes, fiches techniques, crayons, …)

Le mardi 21 novembre de 20h à 22h.

Tarif : 40€ / personne.

2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 22:00:00. .

8 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Diapason

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



An introduction to zythology based on beer and cheese/cheese pairings.

Over the course of 2h00, you’ll take part in 4 tastings and play sensory games. Anecdotes and tips will be distilled throughout the workshop.

Program:

? Explanations of beer and food pairings

? Fun and sensory games

? 4 detailed tastings

? 1 logbook for learners

? PDO goodies (recipes, technical sheets, pencils, etc.)

Tuesday November 21st from 8pm to 10pm.

Price: 40? / person

Una introducción a la zitología basada en maridajes de cerveza y queso/queso.

Durante 2 horas, participará en 4 catas y juegos sensoriales. A lo largo del taller se destilarán anécdotas y consejos.

En el programa:

? Explicaciones sobre el maridaje entre cerveza y comida

? Juegos divertidos y sensoriales

? 4 degustaciones detalladas

? 1 cuaderno de bitácora para los alumnos

? Obsequios DOP (recetas, fichas técnicas, lápices, etc.)

Martes 21 de noviembre de 20:00 a 22:00 h.

Precio: 40 euros/persona

Einführung in die Zythologie rund um die Kombinationen von Bier und Käse/Wurstwaren.

Während 2 Stunden nehmen Sie an 4 Verkostungen sowie an sensorischen und spielerischen Spielen teil. Während des gesamten Workshops werden Anekdoten und Tipps vermittelt.

Auf dem Programm stehen:

? Erklärungen zu den Kombinationen von Bier und Speisen

? Spielerische und sensorische Spiele

? 4 detaillierte Verkostungen

? 1 Fahrtenbuch für die Lernenden

? GUB-Goodies (Rezepte, technische Datenblätter, Bleistifte, ?)

Am Dienstag, den 21. November von 20:00 bis 22:00 Uhr.

Preis: 40? / Person

