Duels d’architecte : les églises Saint-Jacques et Saint-Martin 8 Rue Bernadotte Pau, 15 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Saviez-vous que la construction de ces deux édifices du 19ème siècle a été l’objet d’une petite bataille d’opinion chez les palois ? Il faudra faire votre choix entre Boeswillwald et Loupot ! Protégés au titre des Monuments Historiques, ces deux édifices vous révèleront tous leurs secrets lors de cette visite privilégiée..

8 Rue Bernadotte Eglise Saint-Jacques

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Did you know that the construction of these two 19th-century buildings was the subject of a minor battle of opinion among the people of Pau? You’ll have to choose between Boeswillwald and Loupot! Protected as Historic Monuments, these two buildings will reveal all their secrets on this special tour.

¿Sabía que la construcción de estos dos edificios del siglo XIX fue objeto de una pequeña batalla de opiniones entre los palaciegos? ¡Tendrá que elegir entre Boeswillwald y Loupot! Protegidos como Monumentos Históricos, estos dos edificios le revelarán todos sus secretos en esta visita especial.

Wussten Sie, dass der Bau dieser beiden Gebäude aus dem 19. Jahrhundert Gegenstand eines kleinen Meinungsstreits unter den Einwohnern von Palais war? Sie müssen sich zwischen Boeswillwald und Loupot entscheiden! Die beiden Gebäude stehen unter Denkmalschutz und werden Ihnen bei dieser besonderen Führung alle ihre Geheimnisse enthüllen.

