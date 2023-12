Le club des lecteurs 8 Rue André Rousseau La Force, 22 janvier 2024, La Force.

La Force Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 13:30:00

fin : 2024-01-22

CLUB DES LECTEURS : Le club des lecteurs de La Force prend la forme de rencontres ouvertes à toutes et tous pour parler de ses coups de cœur. Quand on a aimé un livre, quelle joie de relever ses points positifs et d’exprimer ses émotions ou des réflexions qu’il a suscitées, et de partager ! On ressort toujours de ces rencontres avec de nouvelles idées à ajouter à notre « pile à-lire » !

Rendez-vous pour un moment convivial autour de vos lectures du moment !

Les séances sont animées conjointement par les deux bibliothécaires de La Force et les lecteur

Entrée gratuite.

8 Rue André Rousseau Médiathèque

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides