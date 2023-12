Le corps dans tous ses états ! 8 rue André Rousseau La Force Catégories d’Évènement: Dordogne

Début : 2024-01-15

fin : 2024-02-16 EXPOSITION : « le corps dans tous ses états ! » Dans le cadre « des nuits de la lecture 2024 » (https://www.nuitsdelalecture.fr/). Croquis, huiles, pastels… Par l’atelier des rêves. Exposition aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

