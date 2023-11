Lectures de NOël (5-8 ans) 8 rue André Rousseau La Force Catégories d’Évènement: Dordogne

La Force Lectures de NOël (5-8 ans) 8 rue André Rousseau La Force, 1 décembre 2023, La Force. La Force,Dordogne LECTURES DE NOËL : Lectures d’albums sur le thème de Noël ! pour les 5-8 ans. GRATUIT SUR INSCRIPTION.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

8 rue André Rousseau Médiathèque de La Force

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CHRISTMAS READINGS: Christmas-themed book readings for 5-8 year-olds. FREE WITH REGISTRATION LECTURAS NAVIDEÑAS: Lecturas de libros de temática navideña para niños de 5 a 8 años. GRATUITO CON INSCRIPCIÓN LECTURES DE NOËLL: Lesungen von Alben zum Thema Weihnachten! für 5-8-Jährige. KOSTENLOS NACH ANMELDUNG

