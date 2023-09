Film documentaire : before we go 8 Rue André Rousseau La Force, 7 novembre 2023, La Force.

La Force,Dordogne

VOUS PRENDREZ BIEN UN DOC ? : Les rendez-vous de l’œil lucide en médiathèque ( https://www.loeillucide.com/) – Entrée libre et gratuite

Projection documentaire « Before we go » un film de Jorge León (Belgique • 2014 • 82 minutes)

Résumé : Meg Stuart, Benoît Lachambre et Simone Aughterlony, danseurs et chorégraphes, rencontrent Lidia, Michel et Noël, aux corps déjà affaiblis. Tous s’apprêtent à vivre une expérience unique, dans le décor somptueux de l’Opéra de la Monnaie. D’une façon inattendue, physique et lyrique, Before We Go lève le voile sur un sujet encore tabou – la fin de vie – en convoquant tous les arts au sein d’un véritable hommage rendu à la vie et à la fragilité humaine..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . .

8 Rue André Rousseau Médiathèque

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



VOUS VOUS PRENDSZ BIEN UN DOC? : Les rendez-vous de l?il lucide en médiathèque ( https://www.loeillucide.com/) – Free admission

Documentary screening « Before we go » by Jorge León (Belgium ? 2014 ? 82 minutes)

Summary: Dancers and choreographers Meg Stuart, Benoît Lachambre and Simone Aughterlony meet Lidia, Michel and Noël, whose bodies are already weakened. All are about to embark on a unique experience, in the sumptuous setting of the Opéra de la Monnaie. In an unexpectedly physical and lyrical way, Before We Go lifts the veil on a still taboo subject – the end of life – by bringing together all the arts in a true tribute to life and human fragility.

VOUS PRENDSZ BIEN UN DOC? les rendez-vous de l’il lucide en médiathèque ( https://www.loeillucide.com/) – Entrada gratuita

Proyección del documental « Before we go » de Jorge León (Bélgica ? 2014 ? 82 minutos)

Resumen Meg Stuart, Benoît Lachambre y Simone Aughterlony, bailarines y coreógrafos, conocen a Lidia, Michel y Noël, cuyos cuerpos ya están debilitados. Todos ellos están a punto de embarcarse en una experiencia única en el suntuoso marco de la Ópera de la Monnaie. De forma inesperada, física y lírica, Before We Go levanta el velo sobre un tema todavía tabú -el final de la vida- reuniendo todas las artes en un verdadero homenaje a la vida y a la fragilidad humana.

SIE NEHMEN EINE DOKU MIT? : Les rendez-vous de l?il lucide en médiathèque ( https://www.loeillucide.com/) – Freier Eintritt und kostenlos

Dokumentarfilmvorführung « Before we go » ein Film von Jorge León (Belgien ? 2014 ? 82 Minuten)

Zusammenfassung: Die Tänzer und Choreografen Meg Stuart, Benoît Lachambre und Simone Aughterlony treffen auf Lidia, Michel und Noël, deren Körper bereits geschwächt sind. Alle bereiten sich auf eine einzigartige Erfahrung vor, die sie in der prunkvollen Kulisse der Opéra de la Monnaie machen werden. Before We Go lüftet auf unerwartete, körperliche und lyrische Weise den Schleier über einem Tabuthema – dem Lebensende – und vereint alle Künste in einer wahren Hommage an das Leben und die menschliche Zerbrechlichkeit.

Mise à jour le 2023-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides