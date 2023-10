Exposition : la petite épicerie au crochet 8 rue andré rousseau La Force, 6 novembre 2023, La Force.

La Force,Dordogne

L’association Rencontre et Loisirs vous invite à découvrir l’exposition « la petite épicerie au crochet ».

Entrée libre et gratuite aux horaires de la médiathèque :

Lundi : 15h-18h30

Mardi : 15h-18h30

Mercredi : 10h-12h / 15h-18h30

Jeudi : 10h-12h / 15h-18h30

Vendredi : 15h-18h30.

2023-11-06 fin : 2023-11-24 . EUR.

8 rue andré rousseau Médiathèque

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Rencontre et Loisirs association invites you to discover the « La petite épicerie au crochet » exhibition.

Free admission during library opening hours:

Monday : 15h-18h30

Tuesday: 15h-18h30

Wednesday: 10h-12h / 15h-18h30

Thursday: 10h-12h / 15h-18h30

Friday: 15h-18h30

La asociación Rencontre et Loisirs le invita a descubrir la exposición « la petite épicerie au crochet ».

Entrada gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca:

Lunes: 15.00-18.30

Martes: de 15.00 a 18.30 h

Miércoles: 10.00-12.00 / 15.00-18.30

Jueves: 10.00-12.00 / 15.00-18.30

Viernes: de 15.00 a 18.30

Der Verein Rencontre et Loisirs lädt Sie ein, die Ausstellung « la petite épicerie au crochet » zu entdecken.

Freier Eintritt zu den Öffnungszeiten der Mediathek :

Montag: 15h-18h30

Dienstag: 15h-18h30

Mittwoch: 10h-12h / 15h-18h30

Donnerstag: 10h-12h / 15h-18h30

Freitag: 15-18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides