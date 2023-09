SPECTACLE « LA PUCE, LE CHAMEAU et LES AUTRES » 8 Rue André Hardy Clécy, 14 octobre 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

Le spectacle jeune public, LA PUCE, LE CHAMEAU et LES AUTRES, coproduction des compagnies Comme sur des roulettes et LEA vous est proposé gratuitement le SAMEDI 14 OCTOBRE 2023 à la salle du Foyer de Clécy, 8 rue André Hardy.

2 représentations auront lieu : la première à 11h et la seconde à 15h30, qui sera suivie, à 16h30 d’un atelier parents enfants, animé par les deux artistes. (durée 1 heure)

inscription recommandée/places limitées, pour vous inscrire : mail : espaceparents14@gmail.com

(merci de préciser l’heure du spectacle auquel vous souhaitez assister, et si vous souhaitez vous inscrire également à l’atelier parents enfants ).

The children’s show LA PUCE, LE CHAMEAU et LES AUTRES, co-produced by Comme sur des roulettes and LEA, will be presented free of charge on SATURDAY OCTOBER 14, 2023 at the Salle du Foyer, 8 rue André Hardy, Clécy.

2 performances will take place: the first at 11 a.m. and the second at 3:30 p.m., followed at 4:30 p.m. by a parent-child workshop led by the two artists. (duration 1 hour)

registration recommended/places limited, to register: e-mail: espaceparents14@gmail.com

(please specify the time of the show you wish to attend, and whether you also wish to register for the parent/child workshop)

El espectáculo para público joven LA PUCE, LE CHAMEAU et LES AUTRES, coproducción de las compañías Comme sur des roulettes y LEA, se representará gratuitamente el SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2023 en la Salle du Foyer de Clécy, 8 rue André Hardy.

habrá 2 representaciones: la primera a las 11.00 h y la segunda a las 15.30 h, seguidas a las 16.30 h de un taller para padres e hijos dirigido por los dos artistas. (duración 1 hora)

inscripción recomendada/plazas limitadas, para inscribirse: e-mail: espaceparents14@gmail.com

(especifique la hora del espectáculo a la que desea asistir y si también desea inscribirse en el taller para padres e hijos)

Die Aufführung für junges Publikum, LA PUCE, LE CHAMEAU et LES AUTRES, eine Koproduktion der Kompanien Comme sur des roulettes und LEA, wird Ihnen am Samstag, dem 14. Oktober 2023, im Saal des Foyers von Clécy, 8 rue André Hardy, kostenlos angeboten.

es finden 2 Vorstellungen statt: die erste um 11 Uhr und die zweite um 15.30 Uhr. Im Anschluss daran findet um 16.30 Uhr ein Eltern-Kind-Workshop statt, der von den beiden Künstlern geleitet wird. (Dauer: 1 Stunde)

anmeldung empfohlen/begrenzte Plätze, um sich anzumelden: mail: espaceparents14@gmail.com

(bitte geben Sie die Uhrzeit der Vorstellung an, die Sie besuchen möchten, und ob Sie sich auch für den Eltern-Kind-Workshop anmelden möchten)

