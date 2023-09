Exposition d’automne Kalbass’art 8 Rue André Hardy Clécy, 7 octobre 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

KALBASS’ART présente la prochaine et dernière exposition de l’année à la Menuiserie de Clécy.

Elle aura lieu du 07 octobre au 05 novembre chaque week-end, de 14h à 18h + le 1er novembre.

Artistes invités :

Kruno Jakobovic peintre, croate vit et travaille près de Colmar

Thierry Teyton : plasticien vit et travaille à Colleville-Montgomery

Patrick Fort, peintre vit et travaille à Caen

Le vernissage aura lieu le samedi 07 octobre à partir de 16h.

Patrick Fort par ailleurs compositeur livrera un concert envoutant à ne pas manquer en préambule de ce vernissage.

Un dévernissage aura lieu le 05 novembre à partir de 16h avec le comédien béninois Joel Lokossou.

Pour plus de précision : Jean-Paul Delahaye : tel : 06 41 80 73 14.

Vendredi 2023-10-07 fin : 2023-11-05 . .

8 Rue André Hardy

Clécy 14570 Calvados Normandie



KALBASS’ART presents the next and last exhibition of the year at the Menuiserie de Clécy.

It will run from October 07 to November 05, every weekend, from 2pm to 6pm + November 1.

Guest artists :

Kruno Jakobovic painter, Croatian, lives and works near Colmar

Thierry Teyton, visual artist, lives and works in Colleville-Montgomery

Patrick Fort, painter lives and works in Caen

The vernissage will take place on Saturday, October 07 from 4pm.

Patrick Fort, also a composer, will perform an enchanting concert as a prelude to the opening.

A vernissage will take place on November 05 from 4pm with Beninese actor Joel Lokossou.

For further information: Jean-Paul Delahaye : tel : 06 41 80 73 14

KALBASS’ART presenta la próxima y última exposición del año en la Menuiserie de Clécy.

Permanecerá abierta del 07 de octubre al 05 de noviembre, todos los fines de semana de 14:00 a 18:00 + 1 de noviembre.

Artistas invitados :

Kruno Jakobovic: pintor croata, vive y trabaja cerca de Colmar

Thierry Teyton: artista visual, vive y trabaja en Colleville-Montgomery

Patrick Fort, pintor, vive y trabaja en Caen

El preestreno tendrá lugar el sábado 7 de octubre a partir de las 16.00 horas.

Patrick Fort, que también es compositor, ofrecerá un concierto fascinante como preludio del preestreno.

El 5 de noviembre, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar un vernissage con el actor beninés Joel Lokossou.

Para más información: Jean-Paul Delahaye: tel: 06 41 80 73 14

KALBASS’ART präsentiert die nächste und letzte Ausstellung des Jahres in der Schreinerei von Clécy.

Sie findet vom 07. Oktober bis zum 05. November jedes Wochenende von 14 bis 18 Uhr + am 1. November statt.

Eingeladene Künstler :

Kruno Jakobovic Maler, Kroate lebt und arbeitet in der Nähe von Colmar

Thierry Teyton: bildender Künstler lebt und arbeitet in Colleville-Montgomery

Patrick Fort: Maler lebt und arbeitet in Caen

Die Vernissage findet am Samstag, den 07. Oktober ab 16 Uhr statt.

Patrick Fort, der auch als Komponist tätig ist, wird im Vorfeld der Vernissage ein bezauberndes Konzert geben, das Sie nicht verpassen sollten.

Am 5. November findet ab 16 Uhr eine Vernissage mit dem beninischen Schauspieler Joel Lokossou statt.

Für weitere Informationen: Jean-Paul Delahaye: Tel.: 06 41 80 73 14

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité