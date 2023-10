Animation lecture : bouquet de lectures partagées 8 rue Anatole Jacquot Thann, 6 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Laissez-vous emporter par les histoires offertes par les bénévoles de Lire et Faire lire.De 4 à 10 ans.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Let yourself be carried away by the stories offered by Lire et Faire lire volunteers. 4 to 10 years old

Déjate llevar por las historias que te ofrecen los voluntarios de Lire et Faire lire.De 4 a 10 años

Lassen Sie sich von den Geschichten mitreißen, die von den Freiwilligen von Lire et Faire lire angeboten werden.Von 4 bis 10 Jahren

