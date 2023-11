Atelier créatif : la Fabrique à sapins 8 rue Anatole Jacquot Thann, 2 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Découpez, pliez et créez vos sapins de papier pour orner vos tables de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Cut, fold and create your own paper Christmas trees to adorn your Christmas tables.

Recorta, dobla y crea tus propios árboles de Navidad de papel para decorar tus mesas navideñas.

Schneiden, falten und gestalten Sie Ihre Papierbäume, um Ihre Weihnachtstische zu schmücken.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay