Micro-Folie en liberté : collection Mexico 8 rue Anatole Jacquot Thann, 1 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Des œuvres issues des plus grands musées mexicains pour se plonger dans l’histoire du Mexique, de Teotihuacan à Frida Kahlo. Jeux pour les enfants..

2023-12-01 fin : 2024-02-29 19:00:00. EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Works of art from Mexico?s leading museums to immerse you in the history of Mexico, from Teotihuacan to Frida Kahlo. Games for children.

Obras de algunos de los museos más importantes de México para sumergirse en la historia de México, desde Teotihuacán hasta Frida Kahlo. Juegos para niños.

Kunstwerke aus den wichtigsten mexikanischen Museen, um in die Geschichte Mexikos von Teotihuacan bis Frida Kahlo einzutauchen. Spiele für Kinder.

