Immersion 360° : Teotihuacan 8 rue Anatole Jacquot Thann, 1 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Découvrez la mystérieuse Teotihuacan, ancienne cité des dieux avec un casque de réalité virtuelle..

2023-12-01 fin : 2024-02-29 17:00:00. EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Discover the mysterious Teotihuacan, ancient city of the gods, with a virtual reality headset.

Descubra la misteriosa Teotihuacán, antigua ciudad de los dioses, con unos auriculares de realidad virtual.

Entdecken Sie das geheimnisvolle Teotihuacan, die alte Stadt der Götter, mit einem Virtual-Reality-Headset.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay