Double-jeu : dessin-collage à la manière de Tomi Ungerer 8 rue Anatole Jacquot Thann, 29 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Donnez libre cours à votre imagination et laissez vous surprendre par des associations visuelles poétiques et décalées..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Give free rein to your imagination and let yourself be surprised by poetic and offbeat visual associations.

Dé rienda suelta a su imaginación y déjese sorprender por asociaciones visuales poéticas y estrafalarias.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und lassen Sie sich von poetischen und schrägen visuellen Assoziationen überraschen.

