Coups de cœur livres & jeux 8 rue Anatole Jacquot Thann, 17 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Une présentation collaborative de coups de cœur entre médiathèque et ludothèque : livres, jeux, CD, DVD et plein d’idées cadeaux pour cette fin d’année..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



A collaborative presentation of favorites from the media and games libraries: books, games, CDs, DVDs and lots of gift ideas for the end of the year.

Una presentación colaborativa de los favoritos de las ludotecas y bibliotecas multimedia: libros, juegos, CD, DVD y muchas ideas de regalo para fin de año.

Eine gemeinsame Präsentation von Lieblingsstücken aus der Mediathek und der Ludothek: Bücher, Spiele, CDs, DVDs und viele Geschenkideen für das Jahresende.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay