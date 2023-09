Effroyable après-midi 8 rue Anatole Jacquot Thann, 27 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

C’est dans un décor terrifiant, mêlant toiles d’araignées et citrouilles que d’adorables sorcières raconteront des histoires à ceux qui ne craignent pas le noir !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



In a terrifying setting of cobwebs and pumpkins, adorable witches tell stories to those who are not afraid of the dark!

Con un terrorífico telón de fondo de telarañas y calabazas, adorables brujas contarán historias a quienes no teman a la oscuridad

In einer gruseligen Szenerie aus Spinnweben und Kürbissen erzählen liebenswerte Hexen Geschichten für alle, die keine Angst vor der Dunkelheit haben!

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay