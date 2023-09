Raconte-moi Halloween ! 8 rue Anatole Jacquot Thann, 21 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Sorcières, ogres et fantômes sont de sortie. Venez frissonner en écoutant leurs terrifiantes histoires et passer un moment effroyablement amusant en famille !.

2023-10-21 fin : 2023-10-28 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Witches, ogres and ghosts are out in force. Come and listen to their terrifying tales, and have a frightfully fun time with the whole family!

Brujas, ogros y fantasmas están al acecho. Ven a estremecerte escuchando sus terroríficas historias y diviértete a lo grande con toda la familia

Hexen, Oger und Gespenster sind unterwegs. Erschaudern Sie bei ihren furchterregenden Geschichten und verbringen Sie eine schaurig-lustige Zeit mit der ganzen Familie!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay