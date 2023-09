Cuisiner autour du pot : objets en terre & recettes partagées 8 rue Anatole Jacquot Thann, 14 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Designer, illustratrice, céramiste et cuisinière, Harmonie Begon valorise les techniques oubliées. Elle présente son livre de recettes Cuisiner autour du pot : une histoire de rencontres et de partage..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Designer, illustrator, ceramist and cook, Harmonie Begon promotes forgotten techniques. She presents her cookbook, Cuisiner autour du pot: une histoire de rencontres et de partage.

Diseñadora, ilustradora, ceramista y cocinera, Harmonie Begon promueve las técnicas olvidadas. Presentará su libro de cocina Cuisiner autour du pot: une histoire de rencontres et de partage.

Die Designerin, Illustratorin, Keramikerin und Köchin Harmonie Begon wertet vergessene Techniken auf. Sie stellt ihr Kochbuch Cuisiner autour du pot: une histoire de rencontres et de partage (Kochen rund um den Topf: eine Geschichte der Begegnungen und des Teilens) vor.

