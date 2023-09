Exposition : Tomi Ungerer dans tous ses états 8 rue Anatole Jacquot Thann, 7 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Les artistes des ateliers d’art de Vieux-Thann revisitent l’univers de Tomi Ungerer à travers différentes techniques..

2023-10-07 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Artists from the Vieux-Thann art workshops revisit the world of Tomi Ungerer using a variety of techniques.

Los artistas de los talleres de arte de Vieux-Thann revisitan el mundo de Tomi Ungerer utilizando diversas técnicas.

Die Künstler der Kunstateliers von Vieux-Thann lassen die Welt von Tomi Ungerer mithilfe verschiedener Techniken neu aufleben.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay