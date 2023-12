Visite Découverte 8 Route Nationale Vosne-Romanée Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Vosne-Romanée Visite Découverte 8 Route Nationale Vosne-Romanée, 1 mars 2024, Vosne-Romanée. Vosne-Romanée Côte-d’Or Début : 2024-03-01 09:00:00

fin : 2024-12-21 17:30:00 . Découverte des caves et dégustation de 5 vins (Côte de Beaune & Côte de Nuits) EUR.

8 Route Nationale Domaine Armelle et Bernard RION

Vosne-Romanée 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-21 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Vosne-Romanée Autres Code postal 21700 Lieu 8 Route Nationale Adresse 8 Route Nationale Domaine Armelle et Bernard RION Ville Vosne-Romanée Departement Côte-d'Or Lieu Ville 8 Route Nationale Vosne-Romanée Latitude 47.159051 Longitude 4.954572 latitude longitude 47.159051;4.954572

8 Route Nationale Vosne-Romanée Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vosne-romanee/