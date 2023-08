Vendangeur d’un jour – Domaine Jean HUTTARD 8 route du vin Zellenberg, 6 septembre 2023, Zellenberg.

Zellenberg,Haut-Rhin

Faites l’expérience unique des vendanges au coeur du domaine HUTTARD ! Les vendanges touristiques sont une occasion unique de passer un moment privilégié avec un vigneron. Réservation à l’office de tourisme.

2023-09-06 fin : 2023-09-25 12:00:00. EUR.

8 route du vin

Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est



Experience the unique harvest at the heart of the HUTTARD estate! The tourist harvest is a unique opportunity to spend a special moment with a winegrower. Reservation at the tourist office

¡Viva una vendimia única en el corazón de la finca HUTTARD! Las vendimias turísticas son una oportunidad única para pasar un momento especial con un viticultor. Reserve en la oficina de turismo

Machen Sie die einzigartige Erfahrung einer Weinlese im Herzen des Weinguts HUTTARD! Die touristische Weinlese ist eine einzigartige Gelegenheit, einen besonderen Moment mit einem Weinbauern zu verbringen. Reservierung im Tourismusbüro

