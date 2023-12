Poker Event : Tournoi de Noël 8 Route du Landat Cissac-Médoc, 28 décembre 2023 10:00, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe :

Hold’emedoc vous convie à sont tournois de Noel !

Caractéristiques du tournoi :

Ambiance de Noël

De nombreux lots seront à gagner, notamment des tickets pour le casino de Gujan-Mestras, des bouteilles de vins…..

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour partager un bon moment de poker !

Restauration sur place.

Attention places limitées, réservation obligatoire.

Il n’y a pas de participation financière obligatoire. Cependant si vous souhaitez participer au bon fonctionnement du tournoi et soutenir notre action, vous pouvez faire un don (montant conseillé : 20€)

Que la chance soit avec vous, et joyeux Noël à tous les joueurs de poker !.

8 Route du Landat Salle des Fêtes

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc Vignoble tourist office informs you :

Hold’emedoc invites you to its Christmas tournaments!

Tournament features :

Christmas atmosphere

Lots of prizes to be won, including tickets for the Gujan-Mestras casino and bottles of wine…..

We hope you’ll come in good numbers to share a great moment of poker!

Catering on site.

Places are limited, so reservations are essential.

No financial participation is required. However, if you’d like to contribute to the smooth running of the tournament and support our action, you can make a donation (recommended amount: 20?)

May luck be with you, and Merry Christmas to all poker players!

La oficina de turismo del Médoc Vignoble le informa :

¡Hold’emedoc le invita a sus torneos de Navidad!

Características de los torneos :

Ambiente navideño

Muchos premios, entre ellos entradas para el casino Gujan-Mestras y botellas de vino …..

Esperamos que seáis muchos los que vengáis a disfrutar de una gran partida de póquer

Servicio de catering in situ.

Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible reservar.

No se requiere participación financiera. No obstante, si desea contribuir al buen funcionamiento del torneo y apoyar nuestra labor, puede hacer un donativo (importe recomendado: 20 euros)

Que la suerte le acompañe y ¡Feliz Navidad a todos los jugadores de póquer!

Das Fremdenverkehrsamt von Médoc Vignoble informiert Sie:

Hold’emedoc lädt Sie zu seinen Weihnachtsturnieren ein!

Eigenschaften des Turniers :

Weihnachtliche Atmosphäre

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter Eintrittskarten für das Kasino von Gujan-Mestras und Weinflaschen……

Wir hoffen, dass Sie zahlreich erscheinen werden, um einen guten Moment des Pokerspiels zu teilen!

Verpflegung vor Ort.

Achtung: Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Es gibt keine obligatorische finanzielle Beteiligung. Wenn Sie jedoch am reibungslosen Ablauf des Turniers teilnehmen und unsere Aktion unterstützen möchten, können Sie eine Spende machen (empfohlener Betrag: 20?)

Wir wünschen Ihnen viel Glück und allen Pokerspielern frohe Weihnachten!

