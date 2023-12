SPECTACLE CACHE-CACHE AVEC POPI 8 Route du Faubourg de Sers Montgiscard, 1 décembre 2023, Montgiscard.

Montgiscard,Haute-Garonne

Popi emmène tout le monde dans un voyage improbable… Spectacle jeune public..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

8 Route du Faubourg de Sers

Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie



Popi takes everyone on an unlikely journey… Show for young audiences.

Popi lleva a todos a un viaje insólito… Un espectáculo para el público infantil.

Popi nimmt alle mit auf eine unwahrscheinliche Reise… Aufführung für junges Publikum.

Mise à jour le 2023-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE