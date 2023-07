APÉRITIF FERMIER – VINEA ADRIAN 8 route du Congoust Val-de-Dagne, 2 août 2023, Val-de-Dagne.

Val-de-Dagne,Aude

Cet été, onze producteurs audois vous invitent à un moment unique autour d’une dégustation commentée de leurs vins et des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute convivialité avec les producteurs fermiers.

Balade découverte dans les vignes, dégustation sur tonneau ou mange debout.

Venez savourez l’association des vins (3 vins/cartagène ) accompagnée sur une planche de tapas : découverte des accords mets/vins.

Sur réservation uniquement..

2023-08-02 18:00:00 fin : 2023-08-02 . EUR.

8 route du Congoust

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie



This summer, eleven Aude producers invite you to a unique tasting of their wines and farm produce. A friendly aperitif with the producers.

Discover the vineyards, taste from a barrel or eat standing up.

Come and savor the combination of wines (3 wines/cartagena) accompanied by a tapas platter: discover wine and food pairings.

By reservation only.

Este verano, once productores de la región de Aude le invitan a disfrutar de una degustación única de sus vinos y productos de granja. Un amistoso aperitivo de granja con los productores agrícolas.

Pasee por los viñedos, deguste desde una barrica o coma de pie.

Venga a saborear la combinación de vinos (3 vinos/cartagena) acompañada de un plato de tapas: descubra los maridajes.

Sólo con reserva previa.

Diesen Sommer laden Sie elf Produzenten aus dem Audois zu einem einzigartigen Moment rund um eine kommentierte Verkostung ihrer Weine und Hofprodukte ein. Ein Aperitif auf dem Bauernhof in geselliger Runde mit den bäuerlichen Erzeugern.

Entdeckungsspaziergang durch die Weinberge, Weinprobe im Fass oder Stehimbiss.

Genießen Sie die Kombination von Weinen (3 Weine/Kartoffeln), begleitet von einer Tapas-Platte: Entdecken Sie, wie Wein und Speisen zusammenpassen.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-04 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme