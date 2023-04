Chasse aux oeufs à la Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat, 9 avril 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

La Ferme des Falaises ouvrira ses portes le week-end de Pâques, avec une chasse aux œufs le dimanche 9 et le lundi 10 avril..

Dimanche 2023-04-09 à ; fin : 2023-04-10 . .

8 Route d’Étretat

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



La Ferme des Falaises will open its doors on Easter weekend, with an egg hunt on Sunday April 9 and Monday April 10.

La Ferme des Falaises abrirá sus puertas el fin de semana de Pascua, con una caza del huevo el domingo 9 y el lunes 10 de abril.

Die Ferme des Falaises öffnet am Osterwochenende ihre Tore, mit einer Eiersuche am Sonntag, den 9. und Montag, den 10. April.

